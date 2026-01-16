Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cearense 2026

Cearense 2026

Autor
Autor
Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Fortaleza

4-3-3: Brenno; Maílton, Brítez, Tomás Cardona e Mancuso (Moisés); Lucas Sasha (Ronald), Rodrigo (Lucca Prior) e Pierre; Pochettino, Bareiro (Kayke) e Lucas Crispim (Kuscevic). Téc: Thiago Carpini.

Quixadá

4-3-3: Josué Vinícius; Lê Santos, Léo Ceará, Samuel e Dim (Gleryston); Dudu, Gustavo e Paulista; Conrado (Rodrigo Canindé), Davi Silva (Lucão) e Éric Lima. Téc: Juranilson

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza/CE

Data: 15/1/2026

Árbitro: Wanderson Marques

Assistentes: Nailton Oliveira e Ítalo Barbosa

Gols: 3min/1ºT - Samuel (contra - FEC); 29min/1ºT - Pochettino (FEC); 22min/2ºT - Kayke (FEC); 38min/2ºT - Pochettino (FEC)

Cartões amarelos: Cardona, Kayke (FEC), Lucão, Éric (QUI)

Cartões vermelhos: Éric (QUI)

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar