Cearense 2026
Fortaleza
4-3-3: Brenno; Maílton, Brítez, Tomás Cardona e Mancuso (Moisés); Lucas Sasha (Ronald), Rodrigo (Lucca Prior) e Pierre; Pochettino, Bareiro (Kayke) e Lucas Crispim (Kuscevic). Téc: Thiago Carpini.
Quixadá
4-3-3: Josué Vinícius; Lê Santos, Léo Ceará, Samuel e Dim (Gleryston); Dudu, Gustavo e Paulista; Conrado (Rodrigo Canindé), Davi Silva (Lucão) e Éric Lima. Téc: Juranilson
Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza/CE
Data: 15/1/2026
Árbitro: Wanderson Marques
Assistentes: Nailton Oliveira e Ítalo Barbosa
Gols: 3min/1ºT - Samuel (contra - FEC); 29min/1ºT - Pochettino (FEC); 22min/2ºT - Kayke (FEC); 38min/2ºT - Pochettino (FEC)
Cartões amarelos: Cardona, Kayke (FEC), Lucão, Éric (QUI)
Cartões vermelhos: Éric (QUI)