Cearense 2026
Fortaleza
4-3-3: Brenno; Maílton, Rodrigo, Tomás Cardona e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Pierre, Pochettino e Lucas Crispim; Moisés e Bareiro. Téc: Thiago Carpini
Quixadá
4-3-3: Josué Vinícius; Lê Santos, Léo Ceará, Samuel e Dim; Dudu, Gustavo e Paulista; Conrado, Davi Silva e Éric Lima.
Téc: Juranilson
Local: Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)
Data: 15/1/2026
Horário: 20h30min (de Brasília)
Árbitro: Wanderson Marques
Assistentes: Nailton Oliveira e Ítalo Barbosa
Transmissão: Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube e Facebook do Esportes O POVO, GOAT (Youtube) e TVC Esporte (Youtube)Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente