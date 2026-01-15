Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cearense 2026

Fortaleza

4-3-3: Brenno; Maílton, Rodrigo, Tomás Cardona e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Pierre, Pochettino e Lucas Crispim; Moisés e Bareiro. Téc: Thiago Carpini

Quixadá

4-3-3: Josué Vinícius; Lê Santos, Léo Ceará, Samuel e Dim; Dudu, Gustavo e Paulista; Conrado, Davi Silva e Éric Lima.
Téc: Juranilson

Local: Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Data: 15/1/2026

Horário: 20h30min (de Brasília)

Árbitro: Wanderson Marques

Assistentes: Nailton Oliveira e Ítalo Barbosa

Transmissão: Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube e Facebook do Esportes O POVO, GOAT (Youtube) e TVC Esporte (Youtube)

