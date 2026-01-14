TV Brasil inicia transmissão do Campeonato Cearense nesta quarta
A jornada esportiva ao vivo começa às 21h20, preparando o público para a bola rolar às 21h30, direto do Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.
Sobre o Campeonato Cearense 2026
O Campeonato Cearense 2026 teve início no dia 6 de janeiro. A competição é dividida em quatro fases: primeira fase, segunda fase, semifinais e final.
Na primeira fase, os clubes são divididos em dois grupos e se enfrentam dentro das próprias chaves, totalizando quatro partidas para cada equipe. Os três primeiros colocados de cada grupo avançam para a segunda fase, enquanto os dois últimos disputam o Quadrangular da Permanência. A classificação é definida pela soma de pontos, com critérios de desempate baseados em vitórias, saldo de gols, gols marcados e confronto direto.
A segunda fase conta com seis equipes distribuídas em dois novos grupos, que se enfrentam em jogos únicos. Os dois melhores de cada grupo avançam às semifinais. As últimas equipes disputam o 5º lugar, que garante vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de 2027.
A fase final será disputada em sistema de mata-mata. As semifinais acontecem em jogos de ida e volta, assim como a decisão. Em caso de empate no placar agregado da final, o campeão será definido nos pênaltis.
Participam do campeonato dez equipes: Ceará, Fortaleza, Floresta, Ferroviário, Iguatu, Maracanã, Tirol, Horizonte, Maranguape e Quixadá.
Jornada esportiva da TV Brasil em 2026
A transmissão do Campeonato Cearense integra a ampla cobertura esportiva da TV Brasil em 2026. A emissora pública da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) exibe, ao longo da temporada, partidas dos Campeonatos Baiano, Capixaba e Cearense, com sinal gerado pelas emissoras parceiras da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).
As transmissões na telinha para todo o país serão geradas a partir das emissoras parceiras que integram a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP). A cobertura das partidas nos estádios, a narração e os comentários serão realizados pelas equipes dos canais dos três estados: TVE Bahia, TVE Espírito Santo e TV Ceará.
Ao vivo e on demand
Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.
A programação também está no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.
TV Brasil na internet e nas redes sociais
