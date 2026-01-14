TV Brasil inicia transmissão do Campeonato Cearense nesta quarta

inicia, nesta quarta-feira (14), a transmissão do Campeonato Cearense 2026 de futebol masculino, com o confronto entre Ceará e Maranguape, válido pela terceira rodada da competição estadual. O jogo será exibido para todo o país, com sinal gerado pela emissora parceira TV Ceará, integrante da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).

A jornada esportiva ao vivo começa às 21h20, preparando o público para a bola rolar às 21h30, direto do Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

Sobre o Campeonato Cearense 2026

O Campeonato Cearense 2026 teve início no dia 6 de janeiro. A competição é dividida em quatro fases: primeira fase, segunda fase, semifinais e final.

Na primeira fase, os clubes são divididos em dois grupos e se enfrentam dentro das próprias chaves, totalizando quatro partidas para cada equipe. Os três primeiros colocados de cada grupo avançam para a segunda fase, enquanto os dois últimos disputam o Quadrangular da Permanência. A classificação é definida pela soma de pontos, com critérios de desempate baseados em vitórias, saldo de gols, gols marcados e confronto direto.

A segunda fase conta com seis equipes distribuídas em dois novos grupos, que se enfrentam em jogos únicos. Os dois melhores de cada grupo avançam às semifinais. As últimas equipes disputam o 5º lugar, que garante vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de 2027.