Mirassol cria departamento feminino e terá ex-Corinthians como gestora

Sensação do futebol brasileiro masculino em 2025, o Mirassol terá uma equipe de mulheres pela primeira vez na história do clube. Ex-coordenadora da base do Corinthians, Rafaela Esteves foi anunciada pelo Leão Caipira, na terça-feira (13), como executiva da modalidade feminina.

Segundo o clube do interior paulista, Rafaela terá a missão de "liderar a estruturação, o planejamento e o desenvolvimento do departamento, alinhada ao projeto de crescimento institucional do Mirassol no cenário do futebol feminino". Formada em Educação Física e pós-graduada em Administração e Marketing Esportivo, a gestora de 39 anos trabalhou na Ferroviária, além do Corinthians.

A vaga à Libertadores conquistada com o quarto lugar no último Campeonato Brasileiro levou o Mirassol a criar o departamento do futebol de mulheres. Uma das exigências da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) para os clubes disputarem os torneios continentais masculinos é que tenham um time feminino.