Maiores campeões

> Egito - 7 títulos

> Camarões - 5

> Gana - 4

> Nigéria - 3

> Costa do Marfim - 3

> Argélia - 2

> RD Congo - 2

> Zâmbia - 1

> Tunísia - 1

> Sudão - 1

> Senegal - 1

> África do Sul - 1

> Etiópia - 1

> Marrocos - 1

> Congo - 1

