Maiores campeões
> Egito - 7 títulos
> Camarões - 5
> Gana - 4
> Nigéria - 3
> Costa do Marfim - 3
> Argélia - 2
> RD Congo - 2
> Zâmbia - 1
> Tunísia - 1
> Sudão - 1
> Senegal - 1
> África do Sul - 1
> Etiópia - 1
> Marrocos - 1
> Congo - 1
