Cearense 2026
Ceará
4-3-3: Bruno Ferreira; Alex Silva, Éder, Gilmar e Fernando; Dieguinho, Zanocelo e Vina; Pedro Henrique, Lucca e Fernandinho.
Técnico: Mozart
Maranguape
4-4-2: Otávio; Rian Kelvin, Samuel, Ismael e Nailton; Lessim, Ronald, Clodô e Lucas Paccu; Luis Guilherme e Felipe Hulk.
Técnico: João Neto
Local: estádio Presidente Vargas,
em Fortaleza (CE)
Data: 14/1/2026
Horário: 21h30min (de Brasília)
Árbitro: Rodrigues Júnior
Assistentes: Renan Aguiar e Marcondes Simão
Transmissão: Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube e Facebook do Esportes O POVO e do O POVO, TV Verdes Mares, TV Ceará, Goat (Youtube) e TVC Esporte (Youtube)