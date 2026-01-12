Cearense 2026
Ferroviário
4-3-3: Sivaldo ; Ramires, Léo Paraíso, Bruno Miranda e Pedrinho; Lucas Black, Luan (João Neto) e Thalisson; Mena (Kiuan), Jefinho (Iago) e Felipe Sales (Camilo). Técnico: Nuno Pereira
Fortaleza
4-3-3: Brenno; Mancuso (Lucca Prior), Rodrigo, Cardona e Diogo Barbosa; Sasha (Rossetto), Pierre e Crispim (Maílton); Pochettino (Lucas Emanoel), Bareiro e Moisés. Técnico: Thiago Carpini
Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)
Data: 11/1/2026
Árbitro: Léo Simão/CE
Assistentes: Renan Aguiar/CE e Camila Sousa/CE
Cartões amarelos: Ramires e Lucas Black (Ferroviário); Bareiro, Cardona e Lucas Sasha (Fortaleza)
Cartão vermelho: Bruno Miranda (Ferroviário)