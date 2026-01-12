CBF define horário de Corinthians x Flamengo

O dia e local da competição já tinham sido anunciados pela entidade no dia 31 de dezembro. Segundo a CBF, a decisão foi tomada depois de um estudo do calendário do próximo ano e da opinião dos clubes e das federações carioca e paulista. As arquibancadas serão divididas igualmente entre as torcidas rubro-negra e alvinegra.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou neste domingo, 11, o horário do confronto entre Flamengo, vencedor do Campeonato Brasileiro, e Corinthians, campeão da Copa do Brasil, pela Supercopa do Brasil 2026. As duas equipes se enfrentam às 16 horas do dia 1º de fevereiro, no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Os jogos dois times nos estaduais serão reagendados. O Flamengo enfrentaria a Portuguesa pela Taça Guanabara no dia 31, enquanto o Corinthians duelaria com o Capivariano pelo Paulista no dia 1º

Este será o segundo encontro entre Corinthians e Flamengo na Supercopa. Em 1991, um ano após o Grêmio conquistar o primeiro título da competição, o time do Parque São Jorge, então campeão nacional, derrotou o conjunto carioca, vencedor da Copa do Brasil, por 1 a 0, no estádio do MorumBis, em 27 de janeiro, com gol de Neto.

Depois daquela disputa, a Supercopa foi retomada pela CBF em 2020, com amplo domínio do Flamengo, vencedor em 2020, 2021 e 2025. Atlético-MG (2022), Palmeiras (2023) e São Paulo (2024) também levaram o troféu nos últimos anos.

Na temporada 2025,o Flamengo recebeu R$ 11,4 milhões pelo título, conquistado sobre o Botafogo, então campeão nacional. (Agência Estado)