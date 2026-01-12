Bia Haddad cai na estreia e dupla de Stefani avança no WTA de Adelaide

As tenistas brasileiras Beatriz Haddad Maia e Luisa Stefani abriram a temporada 2026 nesta segunda-feira (12) pelo WTA 500 de Adelaide (Austrália), torneio preparatório para o Aberto da Austrália, primeiro dos quatro Grand Slams do circuito. Na disputa de simples, Haddad estreou com derrota de virada para a revelação canadense Victoria Mboko, por 2 sets a 1 (parciais de 5/7, 6/3, e 6/2) e deu adeus precoce à competição. Já a dupla de Stefani com a tcheca Marie Bouzkova avançou às quartas de final após vitória fácil sobre a parceria da estoniana Ingrid Neel com a norueguesa Ulrikke Eikeri, por 2 sets a 0 (6/3 e 6/0). As tenistas brasileiras Beatriz Haddad Maia e Luisa Stefani abriram a temporada 2026 nesta segunda-feira (12) pelo WTA 500 de Adelaide (Austrália), torneio preparatório para o Aberto da Austrália, primeiro dos quatro Grand Slams do circuito. Na disputa de simples, Haddad estreou com derrota de virada para a revelação canadense Victoria Mboko, por 2 sets a 1 (parciais de 5/7, 6/3, e 6/2) e deu adeus precoce à competição. Já a dupla de Stefani com a tcheca Marie Bouzkova avançou às quartas de final após vitória fácil sobre a parceria da estoniana Ingrid Neel com a norueguesa Ulrikke Eikeri, por 2 sets a 0 (6/3 e 6/0).

O próximo desafio da dupla de Stefani (13ª no ranking mundial) está previsto para o final da noite de terça (13) ou início da madrugada de quarta (14), contra a parceria da cazaque Anna Danilina com a sérvia Aleksandra Krunic (cabeças de chave 4). "A Marie [Bouzkova] é uma jogadora sólida, que naturalmente complementa a maneira que jogo. Então, não precisamos nos adaptar às características. Tivemos uma ótima química desde o início e fizemos uma boa estreia. Feliz de começar o ano com a vitória de hoje e animada com a próxima rodada que espero ser um bom jogo", analisou Stefani, que compete ao lado de Bouzkova, devido a uma lesão da canadense Gabriela Dabrowski.

Stefani e Dabrowski retomaram a parceria para o circuito de 2026 após hiato de dois anos. As duas jogaram lado a lado entre 2020 e 2023, quando foram campeã do WTA 1000 de Montreal (Canadá) e vice-campeãs do WTA 1000 de Cincinnati e WTA 500 de San Jose, ambos nos Estados Unidos. Na noite desta segunda (12) tem estreia da dupla gaúcha Rafael Matos e Orlando Luz no torneio masculino de Adelaide. Eles terão pela frente a parceria do norte-americano Austin Krajicek com o croata Nicola Mektic, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

João Fonseca será cabeça de chave no Aberto da Austrália Após 11 anos, o Brasil pode voltar a ter um cabeça de chave no em um Grand Slam – o representante foi Thomaz Bellucci, no US Open. Será o tenista carioca de 19 anos, que se recupera de dores lombares que o tiraram dos dois primeiros torneios do ano (Brisbane e Adelaide). Na atualização do ranking da ATP nesta segunda (12), João aparece na 30ª posição no ranking mundial – apenas os 32 primeiros da lista serão cabeças de chave no Aberto da Austrália. Com as desistências do britânico Jack Draper (11º) e do dinamarquês Holger Rune (16º), a expectativa é que Fonseca estreie como cabeça de chave 28. A abertura do Grand Slam em Melbourne será no próximo domingo (18). Além de João Fonseca, Bia Haddad também está confirmada no Aberto da Austrália, mas não será cabeça de chave. Haddad antecipou para setembro o fim da temporada passada para cuidar da saúde mental. Como deixou de disputar vários torneios, a brasileira perdeu posições no ranking e agora ocupa a 39ª colocação.

Qualificatório para Melbourne Em busca de uma vaga na chave principal do Grand Slam australiano, o paranaense Thiago Wild (216º no ranking) encara o equatoriano Álvaro Guillen Meza (193º) na primeira de três rodadas do qualificatório, a partir das 20h desta segunda (12).