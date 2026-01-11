Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com jovens, Bahia supera Jequié pela estreia no Campeonato Baiano

Com jovens, Bahia supera Jequié pela estreia no Campeonato Baiano

Autor Lincoln Chaves - Repórter da EBC - São Paulo
Autor
Lincoln Chaves - Repórter da EBC - São Paulo Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Maior vencedor do Campeonato Baiano e atual campeão, o Bahia iniciou bem a caminhada em busca do 52º título estadual. Liderado pelo jovem atacante Ruan Pablo, de 17 anos, que tem multa contratual de 200 milhões de euros (R$ 1,25 bilhão) para o futebol do exterior, o Esquadrão de Aço derrotou o Jequié por 4 a 2 na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador, pela primeira rodada. A partida foi transmitida ao vivo pela TV Brasil, em parceria com a TVE Bahia.

Assim como o Vitória, que estreou empatando sem gols com o Atlético-BA no último sábado (10), no Barradão, também na capital, o Bahia utilizará o Estadual para dar espaço a jogadores que voltaram de empréstimo ou são pouco aproveitados pelo técnico Rogério Ceni, pois os principais atletas do elenco profissional iniciaram a pré-temporada há menos de uma semana. Oportunidade, por exemplo, para o goleiro João Paulo, que chegou do Santos em agosto e ainda não tinha estreado.

Revelações das categorias de base também devem ganhar chances. O trio ofensivo escalado para enfrentar o Jequié tem média de idade de 17 anos, reunindo Kauê Furquim (veio do Corinthians em agosto), Ruan Pablo e Dell - apelidado de "Haaland do Sertão", por conta do faro de gol e da semelhança física com o centroavante norueguês Erling Haaland, do Manchester City, da Inglaterra. Os dois últimos defenderam a seleção brasileira sub-17 no Campeonato Mundial da categoria do ano passado.

Com seis minutos, o Esquadrão pulou na frente do marcador. Após jogada individual, Dell finalizou e a bola explodiu na marcação. A sobra caiu nos pés de Jota, que retornou ao clube após empréstimo ao Criciúma. O volante de 21 anos, revelado na base tricolor, bateu da entrada da área, no canto direito do goleiro André Lucas.

Aos poucos, o Jequié tentou se soltar e conseguiu o empate aos 23 minutos. O lateral Erick Daltro lançou a partir do campo defensivo, às costas do lateral Zé Guilherme. O meia João Grilo ganhou na velocidade e bateu cruzado, acertando a trave. Na sobra, o atacante Tiago Recife, sem goleiro, completou para as redes.

Começou, então, o show da joia tricolor. Aos 35, Dell foi desarmado e a bola sobrou na esquerda com Zé Guilherme, que achou Pedrinho na entrada da área. O meia chutou, André Lucas deu rebote e Ruan Pablo apareceu para fazer o segundo do Bahia. Seis minutos depois, Jota recebeu na direita e cruzou rasteiro para Dell, que concluiu de primeira. O goleiro do Jequié fez a defesa, mas, novamente, viu Ruan Pablo aproveitar para marcar mais um.

Na etapa final, o ritmo das equipes caiu. O Jequié, melhor fisicamente, até diminuiu o prejuízo. Aos 18 minutos, o atacante Nael recebeu pela esquerda, saiu da marcação de Ruan Pablo e bateu cruzado, com precisão, no ângulo de João Paulo, marcando um golaço.

O time do interior, porém, não aproveitou o momento de superioridade e o Bahia conseguiu retomar o controle das ações. Nos acréscimos, ainda chegou ao quarto gol, com o zagueiro Fredi, de cabeça, após escanteio cobrado pelo meia Rodrigo Nestor, na esquerda.

 

Timão larga com vitória

O atual campeão paulista e da Copa do Brasil estreou em 2026 fazendo a festa da Fiel Torcida na Neo Química Arena, em São Paulo. Neste domingo, o Corinthians venceu a Ponte Preta, que conquistou a Série C do Campeonato Brasileiro, por 3 a 0.

O Timão foi a campo com um time misto, já que está sem parte dos titulares para o início da temporada. A Macaca, impossibilitada de registrar atletas por conta de uma punição e com salários atrasados, teve um banco de reservados formado apenas por jogadores da base.

Os gols saíram no segundo tempo. Aos oito minutos, o atacante Vitinho cobrou escanteio e o zagueiro Gustavo Henrique, de cabeça, abriu o placar. Aos 17, o lateral Matheuzinho ficou com a sobra de um chute travado do atacante Gui Negão e finalizu. A bola desviou no volante André e foi para as redes. Nos acréscimos, o zagueiro André Ramalho ainda marcou um golaço de fora da área, dando números finais à partida.

 

Chape tropeça outra vez

O ano do retorno da Chapecoense à Série A do Brasileirão ainda não empolgou. O Verdão do Oeste segue sem triunfar no Campeonato Catarinense após duas rodadas. Neste domingo, a equipe perdeu do Camboriú por 2 a 0 no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis - o Estádio Emília Rodrigues, em Imbituba (SC), onde o Tricolor manda seus jogos, não atendeu às exigências da Federação Catarinense de Futebol (FCF).

O Camboriú saiu na frente aos três minutos, em saída errada do goleiro Rafael Santos, que Nilton aproveitou. Seis minutos depois, Wermeson tomou a bola pela esquerda, na intermediária, invadiu a área e rolou para o também meia Mansur concluir para as redes.

O Tricolor, que tinha estreado com um 2 a 2 fora de casa diante do Santa Catarina, por 2 a 2, no Estádio Alfredo Krieck, em Rio do Sul (SC), soma quatro pontos. A Chape, que estreou empatando por 1 a 1 com o Brusque na Arena Condá, em Chapecó (SC), permanece com um ponto.

Em outro jogo deste domingo, Concórdia e Santa Catarina não saíram do zero no Estádio Domingos Lima, em Concórdia (SC). O time da casa chegou a quatro pontos e o visitante foi a dois. No sábado (10), a segunda rodada foi aberta com novo triunfo do Figueirense, que venceu o Marcílio Dias por 1 a 0 no Orlando Scarpelli e chegou a seis pontos - o Marinheiro permanece com três.

O Barra, campeão da Série D do Brasileirão em 2025, também ganhou por 1 a 0. A vítima foi o Joinville, na Arena Barra FC, em Itajaí (SC). O Pescador, como é conhecido o clube vencedor, somou os primeiros três pontos no Catarinense. O JEC, que acumulou a segunda derrota no Estadual, anunciou a demissão do técnico Leandro Sena.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar