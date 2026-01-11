Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cearense 2026

Cearense 2026

Autor
Autor
Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Floresta

4-3-3: Jeferson Souza; Eliandro, Eduardo, João Victor e Cedrik; Marco Antônio, Danrley (Nonato) e Guilherme Borges; Bismark (Vitinho), João Celeri (Thailor) e Diogo Mourão (Matheusinho). Técnico: Leston Júnior

Ceará

4-3-3: Gustavo Martins; Aloísio, Uchella, Gabriel Silva e Samuel (Boateng); João Gabriel, Pedro Esli e Melk; Enzo (Rian Patric), Amaral (Kauã Ziegler) e Giulio. Téc: Alison Henry

Local: Estádio Domingão, em Horizonte (CE)

Data: 10/1/2026

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique/CE

Assistentes: Beatriz Ferreira/CE e Fernando Bandeira/CE

Gols: 11min/2ºT - Enzo (CEA)

Cartões amarelos: Eliandro, Bismark (FLO), Pedro Esli, Enzo, Aloísio (CEA)

Público e renda: 2.771 pessoas e R$ 58.695,00

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar