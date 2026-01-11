Cearense 2026
Floresta
4-3-3: Jeferson Souza; Eliandro, Eduardo, João Victor e Cedrik; Marco Antônio, Danrley (Nonato) e Guilherme Borges; Bismark (Vitinho), João Celeri (Thailor) e Diogo Mourão (Matheusinho). Técnico: Leston Júnior
Ceará
4-3-3: Gustavo Martins; Aloísio, Uchella, Gabriel Silva e Samuel (Boateng); João Gabriel, Pedro Esli e Melk; Enzo (Rian Patric), Amaral (Kauã Ziegler) e Giulio. Téc: Alison Henry
Local: Estádio Domingão, em Horizonte (CE)
Data: 10/1/2026
Árbitro: Marcelo de Lima Henrique/CE
Assistentes: Beatriz Ferreira/CE e Fernando Bandeira/CE
Gols: 11min/2ºT - Enzo (CEA)
Cartões amarelos: Eliandro, Bismark (FLO), Pedro Esli, Enzo, Aloísio (CEA)
Público e renda: 2.771 pessoas e R$ 58.695,00