Vitória e Atlético-BA abrem Campeonato Baiano com empate sem gols

O Vitória estreou com empate no Campeonato Baiano. Neste sábado (10), o Leão não saiu do zero com o Atlético-BA, de Alagoinhas, no Barradão, em Salvador, pela primeira rodada da competição. A partida foi transmitida ao vivo pela TV Brasil, em parceria com a TVE Bahia. O Vitória estreou com empate no Campeonato Baiano. Neste sábado (10), o Leão não saiu do zero com o Atlético-BA, de Alagoinhas, no Barradão, em Salvador, pela primeira rodada da competição. A partida foi transmitida ao vivo pela, em parceria com a TVE Bahia.

O planejamento do Vitória para 2026 contempla a utilização de um time mesclado no Baianão, com jogadores pouco aproveitados e atletas da base, sob comando de Rodrigo Chagas, auxiliar do técnico Jair Ventura. A equipe principal tem a preparação voltada ao Campeonato Brasileiro. O Leão estreia no dia 28 de janeiro, em casa, contra o Remo. Entre os jogadores escalados para o primeiro compromisso rubro-negro no ano, o mais experiente era o meia Dudu Maraíma, que realizou, neste sábado, a partida de número 101 pelo Vitória. Revelado no clube, ele não atuava pela equipe desde 2023. De lá para cá, esteve emprestado ao Náutico, à Portuguesa, ao CSA, Noroeste e São Bernardo. Do lado atleticano, o nome mais famoso do elenco não saiu do banco. Trata-se do atacante Walter, de 36 anos, que despontou no Internacional, onde foi campeão da Libertadores em 2010, passando também pelo Porto, de Portugal; Fluminense, Cruzeiro e outros 19 clubes. Já o técnico Agnaldo Liz foi zagueiro do Vitória e fez parte do grupo que foi vice do Brasileirão em 1993 - assim como Rodrigo Chagas, lateral daquele time. O Atlético, que não tinha nada a ver com a opção estratégica do Vitória para o Estadual, iniciou tomando a iniciativa e assustou aos sete minutos. O atacante Higor foi lançado pelo meia Miller, às costas de Kauan, encarou a marcação do zagueiro na área e bateu no travessão.

O Leão foi se encontrando na partida e respondeu aos 14 com o próprio Kauan. Após escanteio da esquerda cobrado pelo meia Pablo, o zagueiro cabeceou a bola na trave. Dez minutos depois, Pablo recebeu do atacante Lawan e chutou. A finalização explodiu na marcação e encobriu o goleiro Patyêgo, mas o zagueiro Dedé, praticamente em cima da linha, salvou os visitantes. No segundo tempo, o ritmo das equipes, ambas em início de temporada, caiu bastante, e as chances de gol rarearam. No Vitória, destaque para as entradas do lateral Jamerson, que voltou a jogar após sete meses tratando o rompimento dos ligamentos do tornozelo direito, e do atacante Kike Saverio, italiano de nacionalidade equatoriana e espanhola, revelado nas categorias de base do Barcelona, da Espanha. Nos acréscimos, os donos da casa conseguiram ocupar o campo de ataque, mas sem êxito. Tem mais Baianão na TV Brasil Neste domingo (11), quem estreia no Baianão é o atual campeão. Em outro duelo com transmissão ao vivo da TV Brasil, o Bahia enfrenta o Jequié na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador, às 16h (horário de Brasília). Assim como o Vitória, o Esquadrão de Aço disputará o Estadual com um time alternativo, com a diferença que a equipe será dirigida pelo próprio técnico Rogério Ceni.

A edição deste ano é a de número 122 do Campeonato Baiano. A competição reúne dez times, que jogam entre si na primeira fase. Os quatro primeiros avançam às semifinais, que serão disputadas em partida única, assim como a decisão. Os dois últimos caem à segunda divisão de 2027. O Bahia é o maior vencedor, com 51 títulos. O Vitória conquistou o torneio 30 vezes. Gabigol marca na volta ao Santos O Campeonato Paulista também começou neste sábado. Primeiro dos quatro principais clubes de São Paulo a estrear, o Santos venceu o Novorizontino por 2 a 1, de virada, na Vila Belmiro. A partida marcou a reestreia do atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, que deu início à terceira passagem pelo Alvinegro Praiano. O Tigre abriu o marcador. Aos 25 minutos do primeiro tempo, Diego Galo recebeu do também meia Rômulo na entrada da área pela esquerda e chutou por baixo do goleiro Gabriel Brazão. O Peixe igualou aos seis da etapa final, com Gabigol aproveitando a sobra de um chute do meia Benjamin Rollheiser e finalizando de primeira. Aos 43, o lateral Igor Vinícius cruzou pela direita e o meia Thaciano completou para as redes, garantindo o triunfo dos anfitriões em Santos (SP).