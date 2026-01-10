Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dores lombares tiram João Fonseca de mais um torneio na Austrália

Dores lombares tiram João Fonseca de mais um torneio na Austrália

Autor Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Autor
Lincoln Chaves - Repórter da EBC Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O brasileiro João Fonseca está fora do ATP 250 de Adelaide, na Austrália. Neste sábado (10), o tenista carioca publicou um vídeo na rede social Instagram, em que comunica a desistência em razão de dores lombares. É a mesma lesão que já o tirou do ATP 250 de Brisbane, também em solo australiano, e do compromisso do Brasil diante do Canadá pela Copa Davis, torneio equivalente a um Mundial masculino de seleções no tênis.

"Infelizmente, tive que me retirar do torneio de Adelaide. Estou sentindo uma dor nas costas e tentando me recuperar o mais rápido possível para estar 100% em quadra de novo", declarou o carioca de 19 anos, no vídeo.

Fonseca corre contra o tempo para disputar o Aberto da Austrália, primeiro dos quatro principais torneios do circuito - os chamados Grand Slams - da temporada. Depois da publicação nas redes sociais, ele concedeu uma entrevista coletiva em Adelaide. Segundo o brasileiro, as dores lombares têm sido crônicas.

"Eu nasci com um algo nas minhas costas e às vezes fica mais dolorido. Já tive uma fratura por estresse há cinco anos, mas é algo que vai estar no meu corpo, então preciso lidar com isso. Fizemos uma ressonância magnética e não é nada muito sério, mas pode ficar sério, então queremos estar 100%", disse Fonseca.

O brasileiro é o 29º colocado do ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP). Ele caiu cinco posições em relação a 2025, após ficar fora do ATP de Brisbane, e deve perder mais alguns lugares pela ausência em Adelaide. Mesmo assim, está garantido como um dos 32 cabeças de chave do Aberto da Austrália, o que significa evitar um confronto com um top-30 do mundo, ao menos, nas duas primeiras fases.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar