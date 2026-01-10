Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cearense 2026

Floresta

4-3-3: Jeferson Souza; Eliandro, Eduardo, João Victor e Cedrik; Marco Antônio, Danrley e Guilherme Borges; Bismark, João Celeri e Rafinha. Técnico: Leston Júnior

Ceará

4-3-3: Gustavo Martins; Aloísio, Uchella, Boateng e Samuel; João Gabriel, Pedro Esli e Melk; Enzo, Amaral e Giulio.
Téc: Alison Henry

Local: Estádio Domingão, em Horizonte (CE)

Data: 10/1/2026

Horário: 16h30min (horário de Brasília)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique/CE

Assistentes: Beatriz Ferreira/CE e Fernando Bandeira/CE

Transmissão: Canal GOAT, TVC Esporte, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook Esportes O POVO e O POVO

