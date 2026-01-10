Cearense 2026
Floresta
4-3-3: Jeferson Souza; Eliandro, Eduardo, João Victor e Cedrik; Marco Antônio, Danrley e Guilherme Borges; Bismark, João Celeri e Rafinha. Técnico: Leston Júnior
Ceará
4-3-3: Gustavo Martins; Aloísio, Uchella, Boateng e Samuel; João Gabriel, Pedro Esli e Melk; Enzo, Amaral e Giulio.
Téc: Alison Henry
Local: Estádio Domingão, em Horizonte (CE)
Data: 10/1/2026
Horário: 16h30min (horário de Brasília)
Árbitro: Marcelo de Lima Henrique/CE
Assistentes: Beatriz Ferreira/CE e Fernando Bandeira/CE
Transmissão: Canal GOAT, TVC Esporte, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook Esportes O POVO e O POVO