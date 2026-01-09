Skeleton: Nicole Silveira é bronze em etapa da Copa do Mundo na Suíça

"Essa medalha é muito importante para mim, porque mostra tudo o estou sacrificando e todo o esforço que estou fazendo. É o caminho certo e tudo está valendo a pena", pontuou Nicole após a conquista, em

Um post compartilhado por Time Brasil (@timebrasil)

">

Durante a disputa nesta sexta (9) a gaúcha também garantiu o terceiro melhor tempo do dia (1min10s80), obtido na segunda e última descida na tradicional pista Olympia Bobrun, que deu origem à modalidade. O percurso tem aproximadamente 1.200 metros.

Este é a segunda vez que Nicole sobe ao pódio em St. Moritz e o terceira em etapas da Copa do Mundo: ano passado ela já fora bronze tanto na etapa da Suíça quanto em Pyeongchang (Coreia do Sul).