Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cearense 2026

Cearense 2026

Autor
Autor
Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Maracanã

4-3-3: Douglas Dias; Vinicius Oliveira (Marlon), Guilherme, Geilson e Edvane (Ronaldo Shider); Lincoln, Thalison e Esquerdinha (Valdo Paraíba); Robert (João Gabriel), Júnior Goiaba (Vitinho) e Luís Soares. Técnico: Júnior Cearense

Ferroviário

4-3-3: Sivaldo; Ramires, Léo Paraíso, Bruno Miranda e Pedrinho; Lucas Black, Luan (João Neto) e Thalisson; Carlinhos (Kiuan), Jefinho (Paulo Ricardo) e Felipe Sales. Técnico: Nuno Pereira

Local: Estádio Almir Dutra, em Maracanaú/CE

Data: 6/1/2026

Árbitra: Rejane Caetano (Fifa-CE)

Assistentes: Nailton Oliveira (Fifa-CE) e Beatriz Ferreira (CE)

Gols: 35min/2ºT - Kiuan (FAC)

Cartões amarelos: Robert, Luís Soares (MAR), Ramires, Luan (FAC)

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar