Cearense 2026
Maracanã
4-3-3: Douglas Dias; Vinicius Oliveira (Marlon), Guilherme, Geilson e Edvane (Ronaldo Shider); Lincoln, Thalison e Esquerdinha (Valdo Paraíba); Robert (João Gabriel), Júnior Goiaba (Vitinho) e Luís Soares. Técnico: Júnior Cearense
Ferroviário
4-3-3: Sivaldo; Ramires, Léo Paraíso, Bruno Miranda e Pedrinho; Lucas Black, Luan (João Neto) e Thalisson; Carlinhos (Kiuan), Jefinho (Paulo Ricardo) e Felipe Sales. Técnico: Nuno Pereira
Local: Estádio Almir Dutra, em Maracanaú/CE
Data: 6/1/2026
Árbitra: Rejane Caetano (Fifa-CE)
Assistentes: Nailton Oliveira (Fifa-CE) e Beatriz Ferreira (CE)
Gols: 35min/2ºT - Kiuan (FAC)
Cartões amarelos: Robert, Luís Soares (MAR), Ramires, Luan (FAC)Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente