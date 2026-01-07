Calderano e Bruna Takahashi abrem temporada 2026 nesta quinta no Catar

Calderano busca um título inédito na competição, que contará com nove dos 10 mesatenistas mais bem colocados da atualidade, como o chinês Lin Shidong (2°), o japonês Tomokazu Harimoto (4º) e o sueco Truls Moregard (5º). O carioca de 29 anos inicia 2026 após uma temporada histórica no ano passado. Em abril, o brasileiro subiu da quinta para a terceira posição no ranking, após conquistar a Copa do Mundo em Macau, na China, país com mais estrelas na modalidade. Um mês depois, ele foi vice-campeão mundial em Doha – até então, somente asiáticos e europeus haviam chegado à final.

O WTT Champions vai até o próximo domingo (11), apenas com disputas de simples. Os jogos são eliminatórios, em melhor de cinco sets até as oitavas de final. A partir das quartas, as disputas serão decididas em melhor de sete parciais.