Após 2 anos nos EUA, Bia Zaneratto retorna ao Palmeiras e vestirá a 10

A atleta de 32 anos é a segunda maior artilheira da história das Palestrinas, com 55 gols marcados em 83 jogos com a camisa alviverde. Zaneratto fica atrás apenas de Amanda Gutierres, de 24 anos, com 74 tentos em 103 partidas.

Defendendo o Kansas City Current ao lado das compatriotas Debinha e Lorena, Zaneratto foi campeã ano passado da Liga norte-americana de futebol feminino – a National Women's Soccer League (NWSL) –, uma das mais fortes do mundo. Mesmo assim, Zaneratto optou por retornar aos gramados brasileiros.