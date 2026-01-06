Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Tabela da primeira fase

RODADA 1

6/1/2026 (terça-feira)

• 19 horas — Maracanã x Ferroviário — Estádio Almir Dutra (Maracanaú)

7/1/2026 (quarta-feira)

• 19 horas — Tirol x Floresta — Estádio Presidente Vargas (Fortaleza)

• 19 horas — Horizonte x Quixadá — Estádio Domingão (Horizonte)

8/1/2026 (quinta-feira)

• 19 horas — Iguatu x Maranguape — Estádio Morenão (Iguatu)

RODADA 2

10/1/2026 (sábado)

• 16h30min — Floresta x Ceará — Estádio Domingão (Horizonte)

• 19 horas — Quixadá x Maracanã — Estádio Abilhão (Quixadá)

11/1/2026 (domingo)

• 16 horas — Maranguape x Tirol — Estádio Moraisão (Maranguape)

• 18 horas — Ferroviário x Fortaleza — Estádio Presidente Vargas (Fortaleza)

RODADA 3

13/1/2026 (terça-feira)

• 19 horas — Maracanã x Horizonte — Estádio Almir Dutra (Maracanaú)

14/1/2026 (quarta-feira)

• 21h30min — Ceará x Maranguape — Estádio Presidente Vargas (Fortaleza)

• 19 horas — Iguatu x Tirol — Estádio Morenão (Iguatu)

15/1/2026 (quinta-feira)

• 20h30min — Fortaleza x Quixadá — Estádio Presidente Vargas (Fortaleza)

RODADA 4

16/1/2026 (sexta-feira)

• 18 horas — Ferroviário x Horizonte — Estádio Presidente Vargas (Fortaleza)

17/1/2026 (sábado)

• 16h30min — Ceará x Iguatu — Estádio Presidente Vargas (Fortaleza)

• 19 horas — Maranguape x Floresta — Estádio Moraisão (Maranguape)

18/1/2026 (domingo)

• 18 horas — Fortaleza x Maracanã — Estádio Presidente Vargas (Fortaleza)

RODADA 5

21/1/2026 (quarta-feira)

• 19 horas — Quixadá x Ferroviário — Estádio Abilhão (Quixadá)

• 21h30min — Tirol x Ceará — Estádio Presidente Vargas (Fortaleza)

• 21h30min — Floresta x Iguatu — Estádio Domingão (Horizonte)

22/1/2026 (quinta-feira)

• 20h30min — Horizonte x Fortaleza — Estádio Domingão (Horizonte)

