Tabela da primeira fase
RODADA 1
6/1/2026 (terça-feira)
• 19 horas — Maracanã x Ferroviário — Estádio Almir Dutra (Maracanaú)
7/1/2026 (quarta-feira)
• 19 horas — Tirol x Floresta — Estádio Presidente Vargas (Fortaleza)
• 19 horas — Horizonte x Quixadá — Estádio Domingão (Horizonte)
8/1/2026 (quinta-feira)
• 19 horas — Iguatu x Maranguape — Estádio Morenão (Iguatu)
RODADA 2
10/1/2026 (sábado)
• 16h30min — Floresta x Ceará — Estádio Domingão (Horizonte)
• 19 horas — Quixadá x Maracanã — Estádio Abilhão (Quixadá)
11/1/2026 (domingo)
• 16 horas — Maranguape x Tirol — Estádio Moraisão (Maranguape)
• 18 horas — Ferroviário x Fortaleza — Estádio Presidente Vargas (Fortaleza)
RODADA 3
13/1/2026 (terça-feira)
• 19 horas — Maracanã x Horizonte — Estádio Almir Dutra (Maracanaú)
14/1/2026 (quarta-feira)
• 21h30min — Ceará x Maranguape — Estádio Presidente Vargas (Fortaleza)
• 19 horas — Iguatu x Tirol — Estádio Morenão (Iguatu)
15/1/2026 (quinta-feira)
• 20h30min — Fortaleza x Quixadá — Estádio Presidente Vargas (Fortaleza)
RODADA 4
16/1/2026 (sexta-feira)
• 18 horas — Ferroviário x Horizonte — Estádio Presidente Vargas (Fortaleza)
17/1/2026 (sábado)
• 16h30min — Ceará x Iguatu — Estádio Presidente Vargas (Fortaleza)
• 19 horas — Maranguape x Floresta — Estádio Moraisão (Maranguape)
18/1/2026 (domingo)
• 18 horas — Fortaleza x Maracanã — Estádio Presidente Vargas (Fortaleza)
RODADA 5
21/1/2026 (quarta-feira)
• 19 horas — Quixadá x Ferroviário — Estádio Abilhão (Quixadá)
• 21h30min — Tirol x Ceará — Estádio Presidente Vargas (Fortaleza)
• 21h30min — Floresta x Iguatu — Estádio Domingão (Horizonte)
22/1/2026 (quinta-feira)
• 20h30min — Horizonte x Fortaleza — Estádio Domingão (Horizonte)