Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Santos anuncia volta de Gabigol, revelado nas categorias de base

Santos anuncia volta de Gabigol, revelado nas categorias de base

Autor Agência Brasil
Autor
Agência Brasil Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Revelado pelas categorias de base do Santos, o atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, está de volta à Vila Belmiro. O clube santista anunciou neste sábado (3) a contratação do jogador de 29 anos, por empréstimo do Cruzeiro, até o final da temporada de 2026.

"Menino da Vila, santista e cruel. Gabriel Barbosa está de volta ao Santos FC! O atacante assinou contrato de empréstimo junto ao Cruzeiro com validade até o fim do ano", disse o clube santista, em nota oficial, que não citou o valor da negociação.

Horas após o anúncio, Gabigol participou com o elenco das primeiras atividades físicas no Centro de Treinamento (CT) Rei Pelé, em Santos (SP).

A história de Gabigol com o Santos começa em 2004, quando inicia da base do clube aos oito anos. O menino nascido em São Bernardo do Campo fora descoberto pelo ex-meio campista Zito – eterno capitão do Peixe – quando atuava no futsal. Nove anos depois, ele estreava como jogador profissional. Durante a primeira passagem (2013-2016) , Gabigol ajudou o time a conquistar o bicampeonato paulista (2015 e 2016), foi três vezes artilheiro da Copa do Brasil (de 2014, 2015 e 2018) e uma vez do Campeonato Brasileiro (2018).

Durante os seis anos longe do clube santista, Gabigol defendeu o Inter de Milão (Itália), Benfica (Portugal), Flamengo e, por último o Cruzeiro.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

santos

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar