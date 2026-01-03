Santos anuncia volta de Gabigol, revelado nas categorias de base

Um post compartilhado por Santos Futebol Clube (@santosfc)

A história de Gabigol com o Santos começa em 2004, quando inicia da base do clube aos oito anos. O menino nascido em São Bernardo do Campo fora descoberto pelo ex-meio campista Zito – eterno capitão do Peixe – quando atuava no futsal. Nove anos depois, ele estreava como jogador profissional. Durante a primeira passagem (2013-2016) , Gabigol ajudou o time a conquistar o bicampeonato paulista (2015 e 2016), foi três vezes artilheiro da Copa do Brasil (de 2014, 2015 e 2018) e uma vez do Campeonato Brasileiro (2018).