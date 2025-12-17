Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lista de premiados

> Melhor jogador - Ousmane Dembélé (PSG)

> Melhor jogadora - Aitana Bonmatí (Barcelona)

> Melhor treinador do futebol masculino - Luis Enrique (PSG)

> Melhor treinadora do futebol feminino - Sarina Wiegma (Seleção inglesa)

> Melhor goleiro - Gianluigi Donnarumma (Ex-PSG e atualmente no Manchester City)

> Melhor goleira - Hannah Hampton (Chelsea)

> Prêmio Puskás - Santiago Montiel (Independiente)

> Prêmio Marta - Lizbeth Ovalle (Orlando Pride)

> Prêmio Fair Play - Andreas Harlass-Neuking (Médico do SSV Jahn Regensburg)

> Torcida do ano - Zakho SC (Iraque)

