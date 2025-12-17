Lista de premiados
> Melhor jogador - Ousmane Dembélé (PSG)
> Melhor jogadora - Aitana Bonmatí (Barcelona)
> Melhor treinador do futebol masculino - Luis Enrique (PSG)
> Melhor treinadora do futebol feminino - Sarina Wiegma (Seleção inglesa)
> Melhor goleiro - Gianluigi Donnarumma (Ex-PSG e atualmente no Manchester City)
> Melhor goleira - Hannah Hampton (Chelsea)
> Prêmio Puskás - Santiago Montiel (Independiente)
> Prêmio Marta - Lizbeth Ovalle (Orlando Pride)
> Prêmio Fair Play - Andreas Harlass-Neuking (Médico do SSV Jahn Regensburg)
> Torcida do ano - Zakho SC (Iraque)