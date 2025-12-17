Intercon- tinental
PSG
4-3-3: Chevalier; Zaire-Emery, Zabarnyi, Pacho e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Fabián Ruiz; Kvaratskhelia, Barcola e Doué. Técnico: Luis Enrique.
Flamengo
4-3-3: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Gonzalo Plata. Técnico: Filipe Luís.
PSG x Flamengo
Copa Intercontinental da Fifa
Data: 17/12/2025
Horário: 14 horas
Local: Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, Catar
Transmissão: Globo, SporTV, Cazé TV e GE TV
Árbitro: Ismail Elfath (EUA)
Assistentes: Corey Parker (EUA) e Kyle Atkins (EUA)
VAR: Allen Chapman (EUA)