Intercon- tinental

PSG

4-3-3: Chevalier; Zaire-Emery, Zabarnyi, Pacho e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Fabián Ruiz; Kvaratskhelia, Barcola e Doué. Técnico: Luis Enrique.

Flamengo

4-3-3: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Gonzalo Plata. Técnico: Filipe Luís.

PSG x Flamengo

Copa Intercontinental da Fifa

Data: 17/12/2025

Horário: 14 horas

Local: Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, Catar

Transmissão: Globo, SporTV, Cazé TV e GE TV

Árbitro: Ismail Elfath (EUA)

Assistentes: Corey Parker (EUA) e Kyle Atkins (EUA)

VAR: Allen Chapman (EUA)

