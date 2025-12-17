Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Copa do Brasil

Copa do Brasil

Corinthians

4-4-2: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheus Bidu; José Martínez, Maycon, Breno Bidon (Rodrigo Garro) e Carrillo; Memphis Depay e Yuri Alberto

Vasco

4-3-3: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Pumita Rodríguez; Thiago Mendes, Cauan Barros e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan

Local: Neo Química Arena-SP

Data: 17/12/2025

Horário: 21h30min

Árbitro: Rafael Klein-RS

Assistentes: Guilherme Dias-MG e Rafael da Silva-RS

VAR: Daniel Bins-RS

Transmissão: Globo, Premiere, GE TV e Sportv

