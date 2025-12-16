Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dembelê e Bonmatí levam Fifa The Best de melhores jogadores do ano

Autor Agência Brasil
O atacante francês Ousmane Dembelé (Paris Saint-Germain) e a meio-campista espanhola Aitana Bonmatí (Barcelona) foram contemplados com o prêmio Fifa The Best de melhores jogadores do mundo na temporada 2025. O anúncio foi feito durante tradicional cerimônia de gala realizada este ano em Doha (Catar). Os dois ganharam a láurea após serem eleitos em votação que reuniu jornalistas, treinadores,  capitães de seleções e torcedores. Em setembro, Dembelê e Bonmatí já haviam faturado o prêmio Bola de Ouro, concedido pela revista France Football.

No ano passado, o Fifa The Best ficou com o atacante Vinícius Júnior, da seleção brasileira e do Real Madrid. Neste ano, Raphinha (Barcelona) também concorreu na categoria de melhor do ano, assim como Alisson (Liverpool), que disputava como melhor goleiro da temporada. No entanto, nenhum dos dois jogadores da seleção brasileira foi agraciado.

Dembelê foi contemplado pela primeira vez como o melhor do ano. Ele superou outros 10 indicados ao Fifa The Best. O atacante de 28 anos foi o principal destaque do PSG em 2024/2025, ajudando o time a enfileirar títulos: Campeonato Francês,  Supercopa da França, Copa da França e Liga dos Campeões da Uefa. a UEFA. O jogador anotou 37 gols e 16 assistências. Além de melhor jogador da temporada, o atacante também foi eleito para a categoria seleção do ano do Fifa The Best.

