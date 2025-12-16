Dembelê e Bonmatí levam Fifa The Best de melhores jogadores do ano

No ano passado, o Fifa The Best ficou com o atacante Vinícius Júnior, da seleção brasileira e do Real Madrid. Neste ano, Raphinha (Barcelona) também concorreu na categoria de melhor do ano, assim como Alisson (Liverpool), que disputava como melhor goleiro da temporada. No entanto, nenhum dos dois jogadores da seleção brasileira foi agraciado.

Dembelê foi contemplado pela primeira vez como o melhor do ano. Ele superou outros 10 indicados ao Fifa The Best. O atacante de 28 anos foi o principal destaque do PSG em 2024/2025, ajudando o time a enfileirar títulos: Campeonato Francês, Supercopa da França, Copa da França e Liga dos Campeões da Uefa. a UEFA. O jogador anotou 37 gols e 16 assistências. Além de melhor jogador da temporada, o atacante também foi eleito para a categoria seleção do ano do Fifa The Best.