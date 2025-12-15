Mundial de Clubes de vôlei masculino começa neste terça-feira em Belém

Entre os favoritos ao título está o Cruzeiro, vencedor da Superliga 2024/25. O time celeste coleciona cinco troféus do Mundial de Clubes (2013, 2015, 2016, 2021 e 2024) e divide o posto de maior vencedor do torneio com o Trentino (Itália), também pentacampeão, mas fora desta edição. Além do Osaka (Japão), vice-campeão asiático, o Cruzeiro enfrentará o Perugia (Itália), campeão europeu, e o Swehly Sports Club (Líbano), campeão africano, ambos pelo Grupo B.

Vice-campeão sul-americano, o Praia Clube está na chave A, junto com o Vôlei Renata, de Campinas, que conquistou a vaga reservada ao país-sede. No mesmo grupo estão o polonês Zawiercie, vice-campeão europeu e o catari Al-Rayyan Sports Club, campeão asiático.