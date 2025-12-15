Cruzeiro anuncia saída de Leonardo Jardim após revés na Copa do Brasil
"O Cruzeiro informa que o treinador Leonardo Jardim não seguirá no comando técnico da equipe na temporada 2026. Junto com Jardim, deixam o clube os auxiliares José Barros, Antonio Vieira e Diogo Dias", disse o clube mineiro em comunicado oficial.
