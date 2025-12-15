Cruzeiro anuncia saída de Leonardo Jardim após revés na Copa do Brasil

Menos de 24 horas após ser eliminado pelos Corinthians nas semifinais da Copa do Brasil, o Cruzeiro anunciou a saída do técnico português Leonardo Jardim na manhã desta segunda-feira (15). O treinador de 51 anos assumiu o comando técnico da Raposa em fevereiro. Na noite de domingo (14), o Cruzeiro foi derrotado por 5 a 4 nas penalidades, após 2 a 2 no placar agregado.Além do torneio, ele conduziu o time à conquista da vaga direta na Libertadores, com a terceira posição no Campeonato Brasileiro.