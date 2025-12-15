Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cruzeiro anuncia saída de Leonardo Jardim após revés na Copa do Brasil

Cruzeiro anuncia saída de Leonardo Jardim após revés na Copa do Brasil

Autor Agência Brasil
Autor
Agência Brasil Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Menos de 24 horas após ser eliminado pelos Corinthians nas semifinais da Copa do Brasil, o Cruzeiro anunciou a saída do técnico português Leonardo Jardim na manhã desta segunda-feira (15). O treinador de 51 anos assumiu o comando técnico da Raposa em fevereiro. Na noite de domingo (14), o Cruzeiro foi derrotado por 5 a 4 nas penalidades, após 2 a 2 no placar agregado.Além do torneio, ele conduziu o time à conquista da vaga direta na Libertadores, com a terceira posição no Campeonato Brasileiro.

"O Cruzeiro informa que o treinador Leonardo Jardim não seguirá no comando técnico da equipe na temporada 2026. Junto com Jardim, deixam o clube os auxiliares José Barros, Antonio Vieira e Diogo Dias", disse o clube mineiro em comunicado oficial.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar