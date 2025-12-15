copa do brasil
Corinthians
4-4-2: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Ramalho, Matheus Bidu; Martínez (Raniele), Breno Bidon, Maycon (Vitinho) e André Carrillo (Rodrigo Garro); Yuri Alberto e Memphis Depay. Técnico: Dorival Jr
Cruzeiro
4-3-3: Cássio; William, Fabrício Bruno, Jhonatha Jesus e Kaiki; Matheus Henrique, Lucas Silva e Matheus Pereira; Christian (Eduardo); Kaio Jorge (Gabigol) e Sinisterra (Keny Arroyo). Técnico: Leo Jardim
Local: Neo Química Arena, São Paulo-SP
Data: 14/12/2025
Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)
Quarto Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR);
VAR: Rafael Traci (SC)
Gols: 40MIN/1T - Arroyo; 4MIN/2T - Arroyo; 9MIN/2T - Bidu
Cartões amarelos: Bidon, Angileri, André Ramalho e Raniele (COR); Lucas Silva e Matheus Henrique (CRU)