COPA DO BR
Fluminense
4-3-3: Fábio; Samuel Xavier (Guga), Thiago Silva, Freytes e Renê; Nonato (Bernal), Martinelli (Otávio) e Acosta (Ganso); Serna, Canobbio e Everaldo (John Kennedy). Técnico: Luís Zubeldia
Vasco
4-3-3: Léo Jardim; Paulo Henrique (Victor Luís), Carlos Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Barros, Thiago Mendes e Coutinho; Andrés Gómez (Matheus França), Nuno Moreira (Vegetti) e Rayan. Técnico: Fernando Diniz
Local: Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
Data: 14/12/2025
Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Bruno Raphael Pires (GO)
VAR: Wagner Reway (SC)
Gols: 35MIN/1T - Paulo Henrique (contra)
Cartões amarelos: Samuel Xavier, Lucho Acosta, Nonato, Serna, Everaldo, Canobbio (FLU); Andrés Goméz, Carlos Cuesta e Paulo Henrique (VAS)