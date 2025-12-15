Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

COPA DO BR

COPA DO BR

Autor
Autor
Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Fluminense

4-3-3: Fábio; Samuel Xavier (Guga), Thiago Silva, Freytes e Renê; Nonato (Bernal), Martinelli (Otávio) e Acosta (Ganso); Serna, Canobbio e Everaldo (John Kennedy). Técnico: Luís Zubeldia

Vasco

4-3-3: Léo Jardim; Paulo Henrique (Victor Luís), Carlos Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Barros, Thiago Mendes e Coutinho; Andrés Gómez (Matheus França), Nuno Moreira (Vegetti) e Rayan. Técnico: Fernando Diniz

Local: Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 14/12/2025

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Bruno Raphael Pires (GO)

VAR: Wagner Reway (SC)

Gols: 35MIN/1T - Paulo Henrique (contra)

Cartões amarelos: Samuel Xavier, Lucho Acosta, Nonato, Serna, Everaldo, Canobbio (FLU); Andrés Goméz, Carlos Cuesta e Paulo Henrique (VAS)

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar