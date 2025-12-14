Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Primeira edição da Copa das Campeãs terá final no estádio do Arsenal

Primeira edição da Copa das Campeãs terá final no estádio do Arsenal

Autor Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Autor
Lincoln Chaves - Repórter da EBC Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Federação Internacional de Futebol (Fifa) anunciou que o Emirates Stadium, do Arsenal, e o Gtech Community Stadium, do Brentford, ambos em Londres, na Inglaterra, receberão as semifinais e a decisão da inédita Copa das Campeãs. Trata-se do primeiro torneio interclubes feminino organizado pela entidade.

O Corinthians é um dos semifinalistas, devido ao título da Libertadores, assim como o próprio Arsenal, campeão europeu, e o norte-americano Gotham, vencedor da Liga da Confederação de Futebol de Associação da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf).

O quarto participante será conhecido neste domingo (14), no duelo entre Wuhan Jiangda, da China, e FAR Rabat, de Marrocos, campeões asiático e africano, respectivamente, na cidade marroquina de Berrechid, a partir de 15h (horário de Brasília). No jogo de abertura da competição, em outubro, as chinesas venceram o neozelandês Auckland United, da Oceania, por 1 a 0, atuando em casa.

As semifinais serão disputadas no estádio do Brentford, no próximo dia 28 de janeiro. O Timão terá pela frente o Gotham, enquanto o Arsenal medirá forças com o ganhador de Wuhan e FAR Rabat. Quem avançar, decide o título no dia 1º de fevereiro, no Emirates. No mesmo dia e local, ocorre a disputa pelo terceiro lugar.

A Copa das Campeãs foi confirmada pela Fifa em maio de 2024. A entidade pretende realizar o torneio nas temporadas em que o Campeonato Mundial de Clubes Feminino - que terá sua primeira edição em 2028, conforme anunciado em março - não acontecer.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar