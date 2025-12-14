Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Osasco garante lugar no pódio do Mundial de Clubes feminino de vôlei

Autor Lincoln Chaves - Repórter da EBC
A medalha de bronze do Campeonato Mundial de Clubes feminino de vôlei, realizado em São Paulo, é do Osasco/São Cristóvão Saúde. Neste domingo (14), a equipe paulista venceu o duelo 100% brasileiro com o Dentil Praia Clube por 3 sets a 0, parciais de 25/20, 28/26 e 25/19, no ginásio do Pacaembu, pela disputa do terceiro lugar.

Campeão em 2012, o Osasco repetiu 1994 e 2011, quando também ficou em terceiro. Em 2010 e 2014, o time da grande São Paulo foi vice. O Praia Clube, por sua vez, igualou o desempenho das últimas três edições, em que caiu nas semifinais e perdeu a disputa pelo bronze, terminando o torneio em quarto lugar.

Depois de um primeiro set com domínio osasquense, o time de Uberlândia (MG) esboçou reação, mas não aproveitou a vantagem construída ao longo da segunda parcial, quando esteve a um ponto de empatar o jogo, e sucumbiu ao bloqueio paulista - foram 12 pontos no fundamento durante a partida, contra dois do rival. No terceiro set, o Osasco repetiu o desempenho do começo do confronto, controlando as ações desde o início, e sacramentou a vitória em um ataque da ponteira Maiara Basso. 

A oposta argentina Bianca Cugno, com 21 pontos, brilhou como maior pontuadora do Osasco e da partida - a ponteira norte-americana Payton Caffrey, com 18 pontos, foi o destaque do Praia. Ao final do jogo, o técnico Luizomar de Moura foi para a torcida comemorar e cantar. O treinador é ídolo histórico do time paulista.

A final será totalmente italiana, entre Conegliano - da ponteira Gabi Guimarães, capitã da seleção brasileira - e Scandicci. O duelo no Pacaembu começa às 16h30 (horário de Brasília). O confronto reedita a final da última Liga dos Campeões da Europa, vencida pelo Conegliano, que busca o tetra mundial. O Scandicci mira o primeiro título.

Mundial masculino

O Brasil também será sede do Mundial de Clubes masculino, que começa terça-feira (16), em Belém. É a quarta vez nos últimos cinco anos que a competição acontece no país. Em 2021 e 2022, o torneio foi em Betim (MG), enquanto Uberlândia recebeu o evento na temporada passada.

Dos oito participantes, três são brasileiros: Sada Cruzeiro, Vôlei Renata e Praia Clube. A Raposa, atual campeã e dona de cinco títulos, está no Grupo B, com Perugia, da Itália; Osaka Bluteon, do Japão, e Swehly, da Líbia. Os mineiros encaram os japoneses na terça, às 10h, abrindo a competição.

Os outros representantes do país ocupam o Grupo A, junto de Warta Zawiercie, da Polônia, e do Al-Rayyan, do Catar. Também na terça-feira, o Praia, terceiro da última Superliga, enfrenta os cataris às 17h. Por fim, às 20h30, o Vôlei Renata, vice nacional para o Cruzeiro, mede forças com os poloneses.

O único brasileiro a ter vencido o Mundial masculino foi o Cruzeiro, em 2013, 2015, 2016, 2021 e 2024. Em 1990, na edição de Milão, na Itália, e no ano seguinte, em São Paulo, o Banespa foi vice. O Vôlei Renata, que chegou a Campinas (SP) em 2010, surgiu como continuidade ao projeto do Banespa.

