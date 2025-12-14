Osasco garante lugar no pódio do Mundial de Clubes feminino de vôlei

Campeão em 2012, o Osasco repetiu 1994 e 2011, quando também ficou em terceiro. Em 2010 e 2014, o time da grande São Paulo foi vice. O Praia Clube, por sua vez, igualou o desempenho das últimas três edições, em que caiu nas semifinais e perdeu a disputa pelo bronze, terminando o torneio em quarto lugar.

Depois de um primeiro set com domínio osasquense, o time de Uberlândia (MG) esboçou reação, mas não aproveitou a vantagem construída ao longo da segunda parcial, quando esteve a um ponto de empatar o jogo, e sucumbiu ao bloqueio paulista - foram 12 pontos no fundamento durante a partida, contra dois do rival. No terceiro set, o Osasco repetiu o desempenho do começo do confronto, controlando as ações desde o início, e sacramentou a vitória em um ataque da ponteira Maiara Basso.

A oposta argentina Bianca Cugno, com 21 pontos, brilhou como maior pontuadora do Osasco e da partida - a ponteira norte-americana Payton Caffrey, com 18 pontos, foi o destaque do Praia. Ao final do jogo, o técnico Luizomar de Moura foi para a torcida comemorar e cantar. O treinador é ídolo histórico do time paulista.

A final será totalmente italiana, entre Conegliano - da ponteira Gabi Guimarães, capitã da seleção brasileira - e Scandicci. O duelo no Pacaembu começa às 16h30 (horário de Brasília). O confronto reedita a final da última Liga dos Campeões da Europa, vencida pelo Conegliano, que busca o tetra mundial. O Scandicci mira o primeiro título.