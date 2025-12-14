Inter-continental

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flamengo

4-3-3: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro (Ayrton Lucas); Pulgar, Jorginho (De La Cruz) e Arrascaeta (Luiz Araújo); Carrascal (Pedro), Everton Cebolinha (Bruno Henrique) e Plata. Técnico: Filipe Luís

Pyramids

4-3-3: El-Shenawy; Chibi, Marrie, Samy e Mohamed Hamdi; Lashen, Atef (Marwan Hamdi) e Touré (Mohamed Reda); Zalaka (Mostafa Fathy), Ziko (Ewerthon) e Mayele. Técnico: Krunoslav Jurcic

Copa Intercontinental Fifa 2025 - Copa Challenger

Data: 13/12/2025

Local: Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, Catar

Gols: Léo Pereira aos 23 do 1T e Danilo aos 6 do 2T

Cartões Amarelos: Marrie, Atef, Zalaka (Pyramids)

Árbitro: Al Jassim Abdulrahman (Catar)

Assistentes: Al Marri Taleb (Catar) e Al Maqaleg Saoud (Catar)

VAR: Al Marri Khamis (Catar)

Público: 8.368 mil pagantes

