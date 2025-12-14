Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Copa do Brasil

Fluminense

4-3-3: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Acosta; Serna, Canobbio e Everaldo. Técnico: Luís Zubeldia

Vasco

4-3-3: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Barros, Thiago Mendes e Coutinho; Andrés Gómez, Nuno Moreira e Rayan. Técnico: Fernando Diniz.

Data: 14/12/2025

Horário: 20h30min

Local: Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Transmissão: SporTV, Premiere e PrimeVideo

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Bruno Raphael Pires (GO)

VAR: Wagner Reway (SC)

