Copa Intercontinental

Autor
Flamengo

4-3-3: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Erick Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Bruno Henrique e Samuel Lino. Técnico: Filipe Luís.

Pyramids

4-3-3: El Shenawy; Chibi, Osama Galal, Ahmed Samy e Mohamed Hamdi; Lasheen, Blati Touré e Zalaka; Ewerton Silva, Fiston Mayele e Mostafa Zico. Técnico: Krunoslav Jurcic.

Árbitro - Al Jassim Abdulrahman (Catar).

Data: 13/12/2026

Horário: 14 horas.

LOCAL: Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan,
no Catar.

