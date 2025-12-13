Copa Intercontinental
Flamengo
4-3-3: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Erick Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Bruno Henrique e Samuel Lino. Técnico: Filipe Luís.
Pyramids
4-3-3: El Shenawy; Chibi, Osama Galal, Ahmed Samy e Mohamed Hamdi; Lasheen, Blati Touré e Zalaka; Ewerton Silva, Fiston Mayele e Mostafa Zico. Técnico: Krunoslav Jurcic.
Árbitro - Al Jassim Abdulrahman (Catar).
Data: 13/12/2026
Horário: 14 horas.
LOCAL: Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan,
no Catar.