Intercon- tinental
Cruz Azul
3-6-1: Gudiño; Jorge Sánchez (Bogusz), Ditta e Piovi; Érik Lira, Jeremy Marquez (Faravelli), Carlos Rodríguez, Rivero (Omar Campos), Paradela (Luka Romero) e Rotondi (Sepúlveda); Gabriel Fernández.
Téc: Nicolás Larcamon
Flamengo
4-3-3: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, (Saúl) Jorginho (De la Cruz) e Arrascaeta (Luiz Araújo); Carrascal (Everton Cebolinha), Samuel Lino (Plata) e Bruno Henrique. Téc: Filipe Luís
Local: Estádio Ahmed bin Ali, em Al Rayyan, no Catar
Árbitro: Glenn Nyberg (Suécia)
Assistentes: Mahbod Beigi (Suécia) e Andreas Söderkvist (Suécia)
VAR: Fedayi San (Suíça)
Gols: Arrascaeta (14' 1T e 26' 2T) e Sánchez (43' 1T)
Cartões amarelos: Ditta e Piovi (Cruz Azul); Alex Sandro, De la Cruz e Everton Cebolinha (Flamengo)