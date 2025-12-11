Intercon- tinental

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cruz Azul

3-6-1: Gudiño; Jorge Sánchez (Bogusz), Ditta e Piovi; Érik Lira, Jeremy Marquez (Faravelli), Carlos Rodríguez, Rivero (Omar Campos), Paradela (Luka Romero) e Rotondi (Sepúlveda); Gabriel Fernández.

Téc: Nicolás Larcamon

Flamengo

4-3-3: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, (Saúl) Jorginho (De la Cruz) e Arrascaeta (Luiz Araújo); Carrascal (Everton Cebolinha), Samuel Lino (Plata) e Bruno Henrique. Téc: Filipe Luís

Local: Estádio Ahmed bin Ali, em Al Rayyan, no Catar

Árbitro: Glenn Nyberg (Suécia)

Assistentes: Mahbod Beigi (Suécia) e Andreas Söderkvist (Suécia)

VAR: Fedayi San (Suíça)

Gols: Arrascaeta (14' 1T e 26' 2T) e Sánchez (43' 1T)

Cartões amarelos: Ditta e Piovi (Cruz Azul); Alex Sandro, De la Cruz e Everton Cebolinha (Flamengo)

