Calderano é eliminado por Lebrun na estreia de simples do WTT Finals

Dupla Calderashi vence a primeira

Antes da estreia no torneio de simples, o carioca venceu a segunda rodada da disputa de duplas mistas ao lado da paulista Bruna Takahashi. Após revés no jogo de estreia, a parceria “Calderashi” – apelido dado pela torcida brasileira – venceu na madrugada de hoje os espanhóis Alvaro Robles e Maria Xiao por 3 sets a 1 (11/7, 11/3, 7/11 e 11/8).

A dupla Amarelinha, número 6 do mundo, faz jogo decisivo pela classificação às semifinais às 7h25 (horário de Brasília) desta sexta (12). Calderano e Takahashi terão pela frente os japoneses Harimoto Miwa e Matsushima Sora, que ocupam o quarto lugar no ranking mundial. Ambas as duplas somam uma vitória e uma derrota no torneio.