Caio Bonfim e Maria Clara Pacheco vencem Prêmio Brasil Olímpico

Caio Bonfim e Maria Clara Pacheco vencem Prêmio Brasil OlímpicoA edição 2025 do evento foi realizada na Cidade das Artes, que fica na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro
A noite de gala do esporte brasileiro teve Caio Bonfim e Maria Clara Pacheco como protagonistas. Eles foram eleitos, nesta quinta-feira, 11, os melhores atletas masculino e feminino do ano, respectivamente, no Prêmio Brasil Olímpico.
A edição 2025 do evento foi realizada na Cidade das Artes, que fica na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.
Ganhador do prêmio em 2024, Caio voltou a ser contemplado na cerimônia graças à medalha de ouro no Campeonato Mundial de Atletismo, realizado em Tóquio (Japão) na prova de 20 quilômetros (km) da marcha atlética.
Ele ainda levou a prata nos 35 km. Mãe do marchador, Gianetti Bonfim também foi laureada no evento, escolhida como melhor treinadora do ano.
Maria Clara, por sua vez, foi campeã mundial de taekwondo em Wuxi (China) na categoria até 57 quilos (kg), repetindo o feito de Natália Falavigna após 20 anos. Ela também finalizou a temporada como a número um de sua categoria no ranking.
O evento deste ano também consagrou, pela primeira vez, dois vencedores no prêmio de Atleta da Torcida - um masculino, outro feminino. A votação on-line, realizada através do site do Comitê Olímpico do Brasil (COB), elegeu o tenista João Fonseca e a ponteira Gabi Guimarães, do vôlei, respectivamente.
A edição de 2025 teve a criação de novos prêmios: Melhor Clube, Destaques dos Jogos da Juventude (masculino, feminino e delegações) e dos Jogos Pan-Americanos Júnior e Medalha Vanderlei Cordeiro de Lima.
Este último, criado para reconhecer espírito e valores olímpicos, foi dado à equipe de remadores que, mesmo com um dos remos quebrado, conquistou a medalha de bronze no Pan Júnior na prova do Quatro Sem (quatro atletas no barco que competem sem timoneiro).
O quarteto foi formado por Andrei Alves, Diogo Gonçalves, Kayki Siqueira e Miguel Marques.
Um dos prêmios mais tradicionais da cerimônia, o Troféu Adhemar Ferreira da Silva, foi dado ao velejador Robert Scheidt, dono de cinco medalhas olímpicas, sendo duas de ouro. A honraria presta reverência a ídolos do esporte brasileiro. Já o troféu de Atleta Revelação em 2025 ficou com Rebeca Lima, que foi campeã mundial de boxe na categoria até 60 quilos.
Vencedores do Prêmio Brasil Olímpico em 2025
Atleta do Ano - Feminino: Maria Clara Pacheco, do taekwondo
Atleta do Ano - Masculino: Caio Bonfim, do atletismo
Equipe do ano: Ginástica Rítmica - Conjunto (Nicole Pircio, Paula Caminha, Duda Arakaki, Sofia Madeira e Mariana Gonçalves)
Melhor Treinadora: Gianetti Bonfim, do atletismo
Melhor Treinador: Diego Guimarães Ribeiro, do taekwondo
Troféu Adhemar Ferreira da Silva: Robert Scheidt, da vela
Medalha Vanderlei Cordeiro de Lima: Remadores do Quatro Sem do Pan Júnior (Andrei Alves, Diogo Gonçalves, Kayki Siqueira e Miguel Marques)
Atleta da Torcida - Feminino: Gabi Guimarães, do vôlei
Atleta da Torcida - Masculino: João Fonseca, do tênis
Atleta Revelação: Rebeca Lima, do boxe
Destaque Jogos Pan-Americanos Júnior: Stefanie Balduccini, da natação
Destaque Jogos da Juventude - Feminino: Clarisse Rocha Valim, do judô
Destaque Jogos da Juventude - Masculino: Davi Souza de Lima, do atletismo
Destaque Jogos da Juventude - Delegação: São Paulo (1º), Rio de Janeiro (2º) e Paraná (3º)
Melhor Clube: Esporte Clube Pinheiros
Águas Abertas: Ana Marcela Cunha
Atletismo: Caio Bonfim
Badminton: Juliana Viana
Basquete 3x3: Gabriela Guimarães
Basquete: Yago Mateus
Beisebol: Victor Coutinho
Boxe: Rebeca Lima
Canoagem Slalom: Ana Sátila
Canoagem Velocidade: Jacky Godmann e Gabriel Assunção
Ciclismo BMX Freestyle: Gustavo Bala Loka
Ciclismo BMX Racing: Paola Reis
Ciclismo de Estrada: Tota Magalhães
Ciclismo Mountain Bike: Ulan Galinski
Ciclismo Pista: João Vitor da Silva
Críquete: Laura Cardoso
Desportos na Neve: Lucas Pinheiro Braathen (esqui alpino)
Desportos no Gelo: Nicole Silveira (skeleton)
Escalada: Anja Köhler
Esgrima: Isabela Carvalho
Flag Football: Karol Souza
Futebol: Marta
Ginástica Artística: Flávia Saraiva
Ginástica de Trampolim: Camilla Gomes
Ginástica Rítmica: Nicole Pircio, Paula Caminha, Duda Arakaki, Sofia Madeira e Mariana Gonçalves
Golfe: Fred Biondi
Handebol: Bruna de Paula
Hipismo - Adestramento: João Victor Oliva
Hipismo - Concurso Completo de Equitação (CCE): Marcio Jorge
Hipismo - Saltos: Stephan Barcha
Hóquei sobre Grama: Yuri Van Der Heijden
Judô: Daniel Cargnin
Lacrosse: Titus Chapman
Levantamento de Peso: Laura Amaro
Nado Artístico: Gabriela Regly
Natação: Guilherme Caribé
Pentatlo Moderno: Jhon Xavier
Polo Aquático: João Fernandes
Remo: Beatriz Tavares
Remo Costal: David Faria de Souza
Rugby: Thalia Costa
Saltos Ornamentais: Anna Lúcia dos Santos e Luana Lira
Skate: Rayssa Leal
Softbol: Mayra Sayumi Akamine
Squash: Diego Gobbi
Surfe: Yago Dora
Taekwondo: Maria Clara Pacheco
Tênis: João Fonseca
Tênis de Mesa: Hugo Calderano
Tiro com Arco: Marcus D'Almeida
Tiro Esportivo: Felipe Wu
Triatlo: Miguel Hidalgo
Vela: Mateus Isaac
Vôlei de Praia: Carol Solberg e Rebecca
Vôlei: Gabi Guimarães
Wrestling: Pedro Henrique Rodrigues