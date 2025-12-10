Intercon- tinental
Cruz Azul
5-2-3: Gudiño; Sánchez, Ditta, Lira, Piovi e Campos; Faravaelli e Márquez; Rivero, Sepúlveda e Fernández. Técnico: Nicolás Larcamón
Flamengo
4-5-1: Rossi; Varela, Danilo (Léo Ortiz), Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Carrascal e Samuel Lino (Cebolinha); Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís
Local: Estádio Ahmad bin Ali, em Doha, no Catar
Data: 10/12/2025
Árbitro: Glenn Nyberg-SUE
Assistentes: Mahbod Beigi-SUE e Andreas Soderkvist-SUE
VAR: Fedayi San-SUI
