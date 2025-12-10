Cruzeiro x Corinthians abre semifinais da Copa do Brasil

Encerrado o Campeonato Brasileiro, os torcedores voltam as atenções para a disputa das semifinais da Copa do Brasil. O Corinthians desafia o favoritismo do Cruzeiro nesta quarta-feira, às 21h30min, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). O time do Parque São Jorge tenta quebrar a escrita de 11 anos sem vencer a equipe cruzeirense fora de casa para levar vantagem para o jogo de volta, no próximo domingo, na Neo Química Arena.

O Corinthians chegou à semifinal da Copa do Brasil com uma campanha irretocável. Os comandados de Dorival Júnior eliminaram Novorizontino, Palmeiras e Athletico-PR, vencendo todas as seis partidas e sem levar gols. O perfil "copeiro" do time contrasta com o desempenho irregular no Brasileirão, campeonato em que o Cruzeiro se destacou e terminou no terceiro lugar. Pelo mata-mata nacional, os mineiros eliminaram Vila Nova, CRB e o rival Atlético-MG no caminho até a semifinal.