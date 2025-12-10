Cruzeiro x Corinthians abre semifinais da Copa do Brasil

Cruzeiro x Corinthians abre semifinais da Copa do BrasilVasco da Gama recebe o Fluminense na quinta-feira, 11
Encerrado o Campeonato Brasileiro, os torcedores voltam as atenções para a disputa das semifinais da Copa do Brasil. O Corinthians desafia o favoritismo do Cruzeiro nesta quarta-feira, às 21h30min, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). O time do Parque São Jorge tenta quebrar a escrita de 11 anos sem vencer a equipe cruzeirense fora de casa para levar vantagem para o jogo de volta, no próximo domingo, na Neo Química Arena.
O Corinthians chegou à semifinal da Copa do Brasil com uma campanha irretocável. Os comandados de Dorival Júnior eliminaram Novorizontino, Palmeiras e Athletico-PR, vencendo todas as seis partidas e sem levar gols. O perfil "copeiro" do time contrasta com o desempenho irregular no Brasileirão, campeonato em que o Cruzeiro se destacou e terminou no terceiro lugar. Pelo mata-mata nacional, os mineiros eliminaram Vila Nova, CRB e o rival Atlético-MG no caminho até a semifinal.
O retrospecto recente não é animador para o Corinthians, que foi derrotado pelo Cruzeiro por 3 a 0, no Mineirão, no segundo turno do Brasileirão. Em Itaquera, no primeiro turno, os times empataram sem gols. O time alvinegro perdeu quatro das últimas sete partidas, empatou duas e venceu apenas o clássico com o São Paulo. No mesmo recorte, o Cruzeiro venceu somente dois jogos, empatou quatro e, com os reservas, foi derrotado pelo Santos na Vila Belmiro. A queda de rendimento faz a torcida ligar o alerta para os jogos decisivos da Copa do Brasil.
O outro finalista vai sair do clássico carioca entre Fluminense e Vasco da Gama. Os rivais abrem o confronto na quinta-feira, 11, às 20 horas, no estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). (Agência Estado)