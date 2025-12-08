Brasileirão
Botafogo
4-2-3-1: Raul; Vitinho (Mateo Ponte), Gabriel, Marçal e Alex Telles (Cuiabano); Allan e Marllon Freitas; Barrera (Newton), Montoro (Toledo) e Artur (Santi Rodríguez); Arthur Cabral. Téc: Davide Ancelotti
Fortaleza
4-4-2: Brenno; Mancuso, Gazal, Ávila e Barbosa (Weverson); Pikachu (Rossetto), Pierre (Crispim), Sasha e Pochettino; Bareiro (Deyverson) e Breno Lopes (Rodrigo Santos).
Téc: Martín Palermo
Local: Estádio Nilton
Santos-RJ
Data: 7/12/2025
Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli
Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Celso Luiz da Silva (MG)
Cartões amarelos: Mancuso, Bareiro, Rodrigo Santos (FOR)
Gols: 17MIN/1T - Breno Lopes; 49MIN/1T - Montoro; 2MIN/2T - Arthur Cabral; 11MIN/2T - Bareiro; 38MIN/2T - Marçal; 49min/2T - Mateo Ponte
Público e renda: 26.032 pessoas / R$ 905.640