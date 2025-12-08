Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Brasileirão 2025

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Rafael Ramos (Aylon), Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho (Fernando Sobral), Zanocelo e Mugni (Vina); Galeano (Lourenço), Pedro Raul e Fernandinho (Pedro Henrique). Téc: Léo Condé

Palmeiras

4-3-3: Marcelo Lomba; Giay, Bruno Fuchs, Benedetti e Jefté; Aníbal Moreno (Luis Pacheco), Larson (Luighi) e Mauricio (Erick Belé); Sosa, Facundo Torres e Flaco López (Bruno Rodrigues). Téc: Abel Ferreira

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 7/12/2025

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo-Fifa/RS

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa-Fifa/RJ e Thiago Henrique Neto Correa Farinha/RJ

Gols: 11min/1ºT - Mugni (CEA); 16min/1ºT - Facundo Torres, 14min/2ºT - Sosa e 19min/2ºT - Flaco López (PAL)

Cartões amarelos: Fernandinho, Fernando Sobral e Willian Machado (CEA); Larson e Luis Pacheco (PAL)

Público e renda: 58.013 pessoas / R$ 1.088.883

