Potes do sorteio

> Pote 1: Canadá, México, Estados Unidos, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Baixos, Bélgica e Alemanha

> Pote 2: Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Japão, Senegal, Irã, Coreia do Sul, Equador, Áustria e Austrália

> Pote 3: Noruega, Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Paraguai, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão, Catar, Arábia Saudita e África do Sul

> Pote 4: Jordânia, Cabo Verde, Gana, Curaçao, Haiti, Nova Zelândia, Repescagem Europa A (Itália, Irlanda do Norte, País de Gales ou Bósnia), Repescagem Europa B (Ucrânia, Suécia, Polônia ou Albânia), Repescagem Europa C (Turquia, Romênia, Eslováquia ou Kosovo), Repescagem Europa D (Dinamarca, Macedônia do Norte, Tchéquia ou Irlanda), Repescagem Intercontinental 1 (RD Congo, Nova Caledônia ou Jamaica), Repescagem Intercontinental 2 (Iraque, Bolívia ou Suriname)

