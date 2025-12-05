Copa do Mundo de futsal: Brasil supera Espanha e se garante na final

A equipe do Brasil volta a entrar no próximo domingo (7), a partir das 8h30 (horário de Brasília), quando mede forças com Portugal, que superou a Argentina na outra semifinal.

O triunfo do selecionado brasileiro foi construído com gols de Ana Luiza, Amandinha, Débora Vanin e Luana. O Espanhol marcou o gol de honra com Ale de Paz.

Após a classificação, o técnico da seleção brasileira, Wilson Sabóia, destacou a inteligência de sua equipe diante das espanholas: “Fizemos um jogo muito inteligente, as meninas compreenderam a ideia do nosso jogo, sem perder o dinamismo, a inteligência, a capacidade de tomar uma decisão”.