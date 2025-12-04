Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Brasileirão

Brasileirão

Autor
Autor
Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Flamengo

4-3-3: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick, Jorginho (De La Cruz) e Arrascaeta (Plata); Carrascal (Luiz Araújo), Bruno Henrique (Saúl) e Samuel Lino (Everton Cebolinha).

Técnico: Filipe Luís

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marcos Victor, Éder e Rafael Ramos; Fernando Sobral (Lourenço), Dieguinho (Mugni) e Zanocelo (Vina); Paulo Baya, Pedro Raul e Galeano. Téc: Léo Condé

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro/RJ

Data: 3/12/2025

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima/PE

Assistentes: Rafael da Silva Alves/RS e Thiaggo Americano Labes/SC

VAR: Emerson de Almeida Ferreira/MG

Gols: 36min/1ºT - Samuel Lino (FLA)

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar