Brasileirão
Flamengo
4-3-3: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick, Jorginho (De La Cruz) e Arrascaeta (Plata); Carrascal (Luiz Araújo), Bruno Henrique (Saúl) e Samuel Lino (Everton Cebolinha).
Técnico: Filipe Luís
Ceará
4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marcos Victor, Éder e Rafael Ramos; Fernando Sobral (Lourenço), Dieguinho (Mugni) e Zanocelo (Vina); Paulo Baya, Pedro Raul e Galeano. Téc: Léo Condé
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro/RJ
Data: 3/12/2025
Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima/PE
Assistentes: Rafael da Silva Alves/RS e Thiaggo Americano Labes/SC
VAR: Emerson de Almeida Ferreira/MG
Gols: 36min/1ºT - Samuel Lino (FLA)