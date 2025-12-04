Brasileirão 2025
Fortaleza
4-3-3: Brenno; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Matheus Pereira (Pierre), Lucas Sasha e Pochettino (Moisés); Herrera (Yago Pikachu), Bareiro (Deyverson) e Breno Lopes (Matheus Rossetto). Téc: Palermo
Corinthians
3-4-3: Hugo Souza; André Ramalho (Raniele), Cacá (José Martínez) e Gustavo Henrique; André, Maycon, Breno Bidon (Talles Magno) e Matheus Bidu; Vitinho (Kayke), Gui Negão (Romero) e Dieguinho. Téc: Dorival Júnior
Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
Data: 3/12/2025
Árbitro: Savio Pereira Sampaio/DF
Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos-Fifa/PR e Daniel Henrique da Silva Andrade/DF
Gols: 7min/1ºT - Pochettino e 12/min2ºT - Herrera (FOR); 24min/2ºT - André (COR)
Cartões amarelos: Bareiro, Herrera, Matheus Pereira, Brítez e Deyverson (FOR); Gustavo Henrique (COR)
Público e renda: 56.014 presentes/
R$ 1.433.088,00