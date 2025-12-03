COB anuncia indicados a Melhor Atleta do Ano no Prêmio Brasil Olímpico
O anúncio dos vencedores da premiação será feito durante a cerimônia de premiação, no próximo dia 11 de dezembro na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro.
“O Prêmio Brasil Olímpico é uma homenagem às melhores performances dos atletas brasileiros no ano. Todos mostraram um grande desempenho. E dentre os melhores resultados em todas as modalidades olímpicas existem aqueles que marcaram seus nomes na história nesta temporada. Quando olhamos a lista dos melhores, foi fácil identificar que esses oito atletas, de sete esportes olímpicos diferentes, tiveram um 2025 fantástico e mostraram a diversidade do Time Brasil”, declarou o diretor-geral do COB, Emanuel Rego.
