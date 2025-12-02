Seleção feminina fecha 2025 com goleada de 5 a 0 sobre Portugal
Desta forma, a equipe canarinho conseguiu se recuperar da derrota de 3 a 1 para a Noruega, na última sexta-feira (28) no Estádio Municipal Ciudad de La Línea, que fica na província de Cádiz (Espanha). O revés para as espanholas encerrou uma sequência invicta de oito partidas da equipe verde e amarela.
O jogo
Diante de Portugal, o Brasil precisou de apenas 56 segundos para abrir o placar. Após receber lançamento na ponta direita, Dudinha avançou e cruzou para a área, onde Gabi Zanotti acertou uma bela cabeçada para superar a goleira Inês Pereira. O time de Arthur Elias continuou melhor e ampliou aos 16 minutos, quando Gabi Zanotti lançou em profundidade Ludmila, que acelerou e chegou à linha de fundo, de onde bateu colocado para colocar a bola no fundo do gol.
Percebendo que o lado esquerdo da defesa de Portugal era o caminho para os gols, as jogadoras do Brasil continuaram forçando as jogadas por este setor. E foi desta forma que o time verde e amarelo chegou ao terceiro. Ludmila foi lançada novamente pela direita do ataque do Brasil e chegou à linha de fundo, de onde, ao invés de finalizar, tocou rasteiro para o meio da área, onde Dudinha teve apenas o trabalho de escorar para deixar o seu.
Após o intervalo o técnico Arthur Elias começou a mudar algumas peças, e o Brasil diminuiu o seu ímpeto ofensivo. Porém, mesmo assim a seleção brasileira conseguiu ampliar sua vantagem. Primeiro em jogada de bola parada aos 27 do segundo tempo. Luany levantou a bola na área em cobrança de escanteio e Isabela marcou de cabeça. Depois, já aos 44, Bia Zaneratto ampliou em cobrança de pênalti.