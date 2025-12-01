Seleção feminina encerra 2025 com amistoso contra Portugal

Este é o segundo compromisso do Brasil nesse tour em solo europeu. No primeiro, na última sexta-feira (28), a equipe comandada pelo técnico Arthur Elias foi derrotada pela Noruega pelo placar de 3 a 1, no Estádio Municipal Ciudad de La Línea, que fica na província de Cádiz, na Espanha. O resultado encerrou uma sequência invicta de oito partidas da equipe verde e amarela.

Em entrevista coletiva concedida nesta segunda (1), Arthur Elias afirmou que a partida amistosa com a equipe portuguesa tem grande importância no processo de preparação do Brasil para a Copa de 2027: “Portugal tem subido o seu nível, jogando em casa com o apoio da torcida, a equipe está em um bom momento. Eu vejo que será mais um grande jogo, um grande teste para nós. Estamos felizes com o ano que passou para a nossa seleção. Encaramos esse jogo como um jogo fundamental”.