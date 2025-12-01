Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

São Paulo conquista edição 2025 das Paralimpíadas Escolares

São Paulo conquista edição 2025 das Paralimpíadas Escolares

Autor Agência Brasil
Autor
Agência Brasil Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A edição 2025 das Paralimpíadas Escolares chegaram ao final, e o estado de São Paulo garantiu o título do maior evento esportivo do mundo para jovens com deficiência em idade escolar, que contou com a participação de 316 atletas de todo o Brasil.

Esta é a 13ª oportunidade na qual o estado conquista a competição organizada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). Na verdade São Paulo é o maior vencedor do evento, com os títulos de 2006, 2009, 2011, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025.

Para conquistar a edição 2025 das Paralimpíadas Escolares, São Paulo somou o total de 725 pontos. Já a segunda posição é de Minas Gerais, com 336 pontos, enquanto Santa Catarina é a terceira colocada com 330 pontos.

“Realizar mais uma edição das Paralimpíadas Escolares é motivo de enorme orgulho para o Comitê Paralímpico Brasileiro. Esta foi a primeira edição sob a minha gestão, o que torna este momento ainda mais especial. Estamos diante de algo muito maior do que um evento esportivo: estamos fortalecendo oportunidades, ampliando horizontes e construindo futuros. As Paralimpíadas Escolares representam a base do nosso movimento. É aqui que muitos jovens descobrem seu potencial, encontram suporte, criam laços e começam a trilhar um caminho que pode levá-los ao alto rendimento”, declarou o presidente do CPB, José Antônio Freire.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

A edição 2025 das Paralimpíadas Escolares foram divididas em duas etapas. Na primeira, de 17 a 21 de novembro, os atletas competiram no atletismo, no tênis em cadeira de rodas, no halterofilismo, no futebol de cegos, no basquete em cadeira de rodas 3×3, no goalball, no taekwondo e no rúgbi em cadeira de rodas. Já entre 26 e 28 de novembro foi a vez de os atletas entrarem em ação na natação, no vôlei sentado, no futebol PC [paralisados cerebrais], no judô, no badminton, no tênis de mesa e na bocha.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

esportes

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar