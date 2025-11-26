Brasil estreia quinta-feira nas Eliminatórias do Mundial de basquete

Atual campeão da AmeriCup, O Brasil estreia contra o Chile fora de casa nesta quinta-feira (27) nas Eliminatórias da Copa do Mundo de basquete masculino, programada para 2027 no Catar. A seleção disputa uma das sete vagas destinadas a países das Américas. Brasileiros e chilenos se enfrentarão às 20h (horário de Brasília), em Valdívia, no jogo de abertura da primeira fase. No próximo domingo (30), as equipes voltarão a duelar em São Paulo, a partir das às 19h10.

As Eliminatórias reúnem ao todo 16 equipes, divididas em quatro grupos. Brasil e Chile estão na chave C, junto com Colômbia e Venezuela. Na primeira fase todas as equipes competem entrem si, em partidas de ida e volta. As próximas janelas (rodadas) estão previstas para fevereiro/março e julho. As três melhores seleções em cada grupo avançam à segunda etapa da competição, levando a pontuação obtida incialmente.

Na segunda fase, as 12 classificadas serão divididas em dois grupos, cujas equipes jogos entre si (de ida e volta). As três primeiras colocadas e a quarta melhor geral garantirão presença no Mundial. Além da competição nas Américas, as Eliminatórias da Ásia e da Oceania (distribuição de sete vagas), África (cinco), Europa (12).