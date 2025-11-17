Brasil vai com 6 duplas ao mata-mata do Mundial de vôlei de praia

As últimas classificações da Amarelinha foram seladas no domingo (16). Carol Solberg e Rebecca, vice-líderes no ranking, cravaram a terceira vitória seguida, ao superarem as ucranianas Davidova e Khimi por 2 sets a 0 (21/17 e 2/15). Outra parceria ucraniana que parou diante da Amarelinha foi Lazarenko e Romaniuk, superadas por Thâmela e Vic. Além de invictas, elas lideram o ranking mundial.

Na disputa masculina, Evandro e Lanci encerraram a fase de grupo com 100% de aproveitamento. Na última rodada, no domingo (16), eles derrotaram os alemães Henning e Wüst, por 2 sets a 1 (21/17, 19/21 e 15/13). Já André e Renato bateram os australianos Burnett e Hodges por 2 sets a 1, e garantiram a vaga com duas vitórias em três jogos pelo grupo H – a única derrota foi na estreia para os compatriotas George e Saymon.